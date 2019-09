San Giovanni Galermo, spaccio continuo

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato nel quartiere di San Giovanni Galermo Luca Arona, di 26 anni, e Alfredo Mantia, di 55, per spaccio di droga. Due le attività antidroga eseguite ieri mattina alle 12 e ieri pomeriggio alle 18.

Nel primo caso i militari hanno sorpreso il 26enne a spacciare sotto casa, in via Capo Passero: in casa sua hanno trovato 70 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, 130 euro in contanti, e una ricetrasmittente tramite la quale il pusher comunicava con la vedetta.

Teatro del secondo intervento la via Ustica dove i militari hanno sorpreso il 55enne mentre piazzava cocaina a un assuntore, come peraltro dimostrato dalla dose recuperata e dai 55 euro trovati nelle sue tasche, probabile introito della vendita.