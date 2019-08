E’ il selvaggio west? No, sono i Nebrodi

Carabinieri a cavallo nel Messinese: scoperta mandria di un’azienda catanese non autorizzata al pascolo. VIDEO

MESSINA – Carabinieri a cavallo sui Nebrodi. Il 4° Reggimento di Roma ha scandagliato il parco Messinese con “perlustrazioni ippomontate” nelle zone rurali e boschive dei comuni di Floresta, Ucria, Raccuja e Santa Domenica Vittoria, difficilmente raggiungibili in altro modo.

Una pattuglia ha individuato una mandria di 30 bovini a Floresta, scoprendo che gli animali erano di proprietà di un’azienda zootecnica della provincia di Catania non autorizzata al pascolo in quel territorio; pertanto per il proprietario del bestiame è scattata una multa di 3.000 euro.

Inoltre in occasione della festa patronale di Sant’Anna, sempre a Floresta, è stato svolto un servizio di rappresentanza che è stato apprezzato da residenti e turisti e in particolare dai bambini.