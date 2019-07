I consiglieri si autotassano per il murale

Catania . Intervento di street art per abbellire gli esterni della biblioteca Concordia in via Plaia. FOTO

CATANIA – Un murale a spray d’autore, disegnato da Salvo Ligama, per abbellire gli esterni dell’ex cinema Concordia, in via Plaia nel quartiere Angeli Custodi, è stato realizzato su iniziativa del sindaco Salvo Pogliese, del presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione e dai consiglieri della prima municipalità presieduta da Paolo Fasanaro.

Il prospetto esterno della grande struttura comunale che ospita una biblioteca all’interno del Centro culturale Concordia, infatti, è stato oggetto di un intervento di street art, grazie all’autotassazione di diversi consiglieri comunali e di municipalità, evenienza sottolineata dal primo cittadino: “Una significativa iniziativa – ha spiegato il sindaco Salvo Pogliese – che segnala la grande attenzione dei consiglieri comunali e a quelli della prima municipalità, con in testa il presidente del civico consesso Giuseppe Castiglione che è molto legato a questa importante quartiere storico di Catania”.

“Un gesto di generosità che in una città dalle molteplici esigenze come Catania non può passare inosservato – ha concluso il sindaco -. A loro e a Salvo Ligama, che ha realizzato altri splendidi murales in spazi pubblici, va il sentito ringraziamento dell’amministrazione comunale per questa bella intuizione che contribuisce concretamente a rispettare e valorizzare un bene comune”.