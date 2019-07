Cocaina e crack in casa, arrestato giovane pusher (FOTO)

CATANIA – I carabinieri di Sant’Agata Li Battiati hanno arrestato il 32enne pusher catanese Santo Bruno, già ai domiciliari per droga. I militari hanno fatto irruzione nella sua casa di via Corsaro, scovando 31 dosi di cocaina, 16 dosi di crack e 1.500 euro in contanti. Il giovane è stato portato nel carcere di Piazza Lanza.