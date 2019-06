Catania, auto pirata travolge ragazza

di Tonino Demana – Ferita di notte mentre attraversa sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Etnea e via di Sangiuliano: un amico segna la targa

CATANIA – Ha scambiato il centro cittadino con un circuito di Formula 1 e non si è fermato neanche dopo aver investito una ragazza che stava attraversando all’incrocio tra via Etnea e via di Sangiuliano.

A Catania è caccia a un’auto pirata che ieri sera, intorno alle 23.45, ha travolto sulle strisce pedonali una donna che in compagnia di amici stava passeggiando per le vie del centro storico e all’improvviso si è vista piombare addosso una macchina, poi scappata a tutta velocità in direzione Stazione.

La malcapitata è finita rovinosamente per terra, riportando una ferita al braccio. Mentre uno degli amici prestava soccorso, l’altro ha cercato di inseguire a piedi l’auto, senza riuscire nell’intento di bloccarla.

Ha però segnato il numero di targa, raccontando l’accaduto a carabinieri e polizia municipale. Indagini sono in corso per risalire all’investitore, al momento irreperibile, che dovrà rispondere di omissione di soccorso.