Incendio in un palazzo di Catania, salvati gli inquilini intrappolati

In fiamme un appartamento di via Di Prima, soccorse due famiglie. VIDEO – FOTO

CATANIA – Alcune persone rimaste bloccate all’interno di un palazzo di Catania in cui è divampato un incendio sono state salvate dai pompieri. Le fiamme erano scoppiate in un appartamento al quarto e ultimo piano di uno stabile nella centrale via Giovanni Di Prima.

Gli inquilini non potevano uscire perché le stanze erano invase dal fumo e dalle fiamme. Nello stabile è presente ancora una famiglia, composta da tre persone, al secondo piano. “Sono in sicurezza – sottolineano i vigili del fuoco – assieme al nostro personale. Aspettiamo che la situazione si normalizzi prima di portarle fuori per evitare che restino intossicate dal fumo”.

Sul posto si sono presentate due squadre di vigili del fuoco con autobotti e un’autoscala.