Scordia, mini arsenale in casa

Armi e munizioni clandestine: un 51enne in manette

SCORDIA (CATANIA) – I carabinieri di Scordia hanno arrestato un 51enne. Nella sua abitazione in via Piave hanno trovato un piccolo arsenale: un fucile monocanna cal.24, risultato rubato a Francofonte (Sr) nel 2016, un fucile a canne mozze cal.28 con la matricola abrasa, 80 cartucce cal.9 a pallini, 2 cartucce cal.28, 110 cartucce cal.22 e 25 cartucce cal.24.

Le armi nei prossimi giorni saranno inviate agli esperti del Ris di Messina per essere sottoposte a esami tecnico-balistici per stabilirne l’eventuale utilizzo in episodi criminosi.