A18, scontro a catena in galleria

MESSINA – Terribile incidente in una galleria dell’autostrada Catania-Messina, all’altezza di Scaletta Zanclea. Addirittura dieci le macchine coinvolte con un tir nel tamponamento a catena nel tunnel di Castello Diruto.



(video di Mariano Gazzara)

Secondo la polizia stradale non ci sono feriti gravi. Le auto viaggiavano in direzione Catania, tra i motivi dell’impatto l’asfalto bagnato per la pioggia. L’incidente ha provocato la chiusura dell’autostrada tra i caselli di Tremestieri e di Roccalumera, con conseguenti code interminabili.

Solo pochi giorni fa in un altro tamponamento sulla stesso tratto autostradale sono morte tre persone.