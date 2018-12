MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Oltre 1.400 articoli pericolosi, tra decorazioni natalizie, giocattoli per bambini e prodotti etnici di varia natura, sono stati sequestrati dai carabinieri a Mazara del Vallo in un negozio di prodotti cinesi. I militari della locale compagnia e del Nas hanno accertato che gli articoli sequestrati erano privi del marchio di garanzia Ce e di istruzioni in lingua italiana e di conseguenza erano pericolosi per la salute e per l’incolumità dei consumatori.