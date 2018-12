In via Dusmet un 32enne di Paternò sotto l’effetto di droga si avventa anche contro i carabinieri: arrestato

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 32enne paternese per lesioni aggravate, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L’uomo la scorsa notte si trovava in via Dusmet presso il bar Etoile in evidente stato di alterazione psicofisica riconducibile all’uso di droga. Dopo aver aggredito per futili motivi il titolare del locale, si è avventato contro i militari intervenuti in seguito alla segnalazione pervenuta al 112.