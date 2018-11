Catania, droga nel garage di Monte Po

CATANIA – Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato il 49enne catanese Maurizio Iacono per spaccio di sostanze stupefacenti. In un garage nella sua disponibilità, militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato circa 3,5 chili di hashish e 60 grammi di cocaina, oltre a materiale per confezionare ‘dosi’. Il valore della droga sequestrata è stimato dagli investigatori in oltre 20.000 euro. L’uomo è stato condotto in carcere.