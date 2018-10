Attenzione: caduta alberi

Vento fortissimo in Sicilia: sulla A19 colpita una macchina, in ospedale i due passeggeri. Tra il capoluogo e Trapani decine di interventi dei pompieri, tromba d’aria a Misilmeri

PALERMO – L’autostrada Palermo-Catania in direzione di Villabate è stata chiusa per la caduta di due alberi. Uno ha investito una macchina. I due passeggeri sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale, non sono in gravi condizoni.

Il traffico in uscita dal capoluogo è rimasto bloccato in attesa di una verifica da parte dei vigili del fuoco, si sono formate lunghissime code.

E a Palermo un passante è stato ferito da un albero che si è spezzato in corso Tukory. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Civico. Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco in città, così come nel Trapanese per rami abbattuti dalle forti raffiche di vento. In particolare ad Alcamo sono rimaste danneggiate alcune auto parcheggiate in via Sirena.

A Misilmeri un’impalcatura è stata spazzata via da una tromba d’aria. La struttura di metallo è finita contro una palazzina e su alcune vetture parcheggiate. Il forte vento ha provocato danni anche in via Messina Marine. Un’altra impalcatura è finita per strada mentre arrivava una macchina. L’automobilista, sotto choc, è stata trasportata in ospedale. Un albero è caduto lungo la strada tra Ciaculli e Belmonte Mezzagno bloccando la strada provinciale.