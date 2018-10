L’Associazione degli Organismi di Formazione Ass.o.for., attraverso il suo presidente l’avv. Antonio Oliveri, esprime soddisfazione per “l’importante traguardo raggiunto” nel corso dell’incontro tenutosi ieri, nella sede dell’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale.

“Dobbiamo dare atto che grazie alla sensibilità e alla determinazione dell’assessore regionale alla formazione, Roberto Lagalla, del dirigente generale Gianni Silvia e della fattiva collaborazione di tutti i dirigenti dei servizi alla programmazione, alla gestione e all’accreditamento interessati, oggi si è raggiunto un importante traguardo sul fondamentale tema della ripartenza della formazione professionale”, afferma il presidente di Ass.o.for, Antonio Oliveri, commentando l’esito della riunione al quale hanno preso parte tutte le organizzazioni datoriali operanti nel settore della formazione professionale.

“Nel corso dell’incontro l’amministrazione regionale – prosegue il presidente di Ass.o.for – ha preso impegni chiari, che andremo a monitorare, individuando delle precise scadenze per la semplificazione delle regole in materia di anticipazioni e dei saldi relativi ai corsi dell’obbligo formativo; termini precisi sono stati indicati anche per quanto riguarda la calendarizzazione dei rendiconti pregressi dal 2007/08 al 2010/11 e per l’emissione dei decreti e dei mandati delle Circolari 13 e 14 degli Avvisi 1 e 2 (catalogo). Sebbene prima dell’incontro le nostre attese fossero intrise di forti dubbi, trovandoci di fronte ad una vera e propria enorme matassa da dipanare, e benché ci siano ancora degli argomenti da definire su un nuovo accreditamento e sul parametro finanziario Ucs per l’obbligo formativo, il risultato raggiunto oggi è davvero importante per far ripartire la macchina della formazione professionale già dal mese in corso”.