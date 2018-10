Cade dalle scale in caserma, pompiere muore in ospedale

PALERMO – Caduto sulle scale nella caserma Ignazio Caramanna dei vigili del fuoco, a Palermo, è morto dopo il ricovero all’ospedale Civico. Sembrava un incidente non grave: frattura alle costole e lesione ai polmoni. Invece, Pietro Vella, vigile del fuoco, 61 anni, che non ha mai perso conoscenza, si è spento la scorsa notte in ospedale.

L’incidente si era verificato martedì, durante il turno di lavoro, nella caserma di via Scarlatti. Poi il ricovero nel reparto Medicina d’urgenza e l’inatteso peggioramento, fino alla morte.

“Ieri sera intorno alle 20 mi ha mandato un messaggio e ci siamo sentiti al telefono – racconta Giovanni Saccone, vigile del fuoco in pensione -. Stamattina ho saputo che Pietro è morto”.