Picchia la moglie per l’ennesima volta, arrestato

CATANIA – Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri a Gravina di Catania (Catania) dopo che ha malmenato per l’ennesima volta la moglie, una 26 enne di origini campane, procurandole lesioni giudicate guaribili in sette giorni. E’ accaduto ieri sera. A denunciarlo è stata la donna, che chiusa in una stanza ha chiamato i carabinieri. E’ stata medicata nel pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro. L’arrestato è stato posto ai domiciliari.