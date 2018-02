Sant’Agata, il rientro in cattedrale

Dopo i rallentamenti per la pioggia la processione accelera: alle 11.15 la conclusione con l’ingresso al duomo di Catania. In via Crociferi la sosta per il canto delle benedettine (VIDEO), alle 9.10 la salita di Sangiuliano (VIDEO). Il fercolo alle 6.15 in piazza Borgo per i fuochi: VIDEO

VIDEO: I FUOCHI DEL FORTINO – LA SALITA DEI CAPPUCCINI – LA SPETTACOLARE USCITA DA PORTA UZEDA – LA MESSA DELL’AURORA E L’ABBRACCIO ALLA CITTA’ – LO SHOW DEI FUOCHI IN PIAZZA DUOMO – LA CARROZZA DEL SENATO SOTTO LA PIOGGIA