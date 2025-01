Uccide la madre con 15 coltellate

Omicidio in pieno centro a Messina. Il 26enne Giosuè Fogliani ha ucciso la madre 62enne Caterina Pappalardo con almeno 15 coltellate in una casa di via Cesare Battisti. La furia del ragazzo, che è stato arrestato, sarebbe esplosa durante una lite. A chiamare il 112 sono stati i vicini, che hanno sentito le urla. All’arrivo delle forze il 26enne avrebbe aperto la porta ancora sporco di sangue, con il coltello in mano, e avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Avrebbe inseguito la madre e l’avrebbe prima stordita utilizzando dello spray al peperoncino, poi l’avrebbe colpita. Ancora non è chiaro il movente.