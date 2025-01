Trapani: Antonini stoppa tutti

Il valzer della panchina a Trapani continua. Dopo l’esonero di Eziolino Capuano, nei confronti del quale il presidente Antonini ha detto volere ricorrere davanti al collegio arbitrale, sembrava ormai a un passo il ritorno di Salvatore Aronica, sollevato dall’incarico a inizio dicembre dopo aver guidato i granata per 16 partite di campionato (6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).

A stoppare tutto è stato lo stesso Antonini (foto Fc Trapani Facebook) spiegando che “1) Non sarà Aronica l’allenatore 2) Peppino Pavone è e sarà il DS quest’anno e il prossimo anno senza ombra di dubbio; 3) stiamo valutando 3 profili da cui sceglieremo il nuovo allenatore; 4) annunceremo altri acquisti perché io voglio andare in Serie B ancora più di prima”.

In coda anche un attacco a destinatari non meglio precisati: “Non fatevi destabilizzare da chi ci odia e fa gli interessi di quei CANTARI che girano come zombie nella nostra comunità”.

Resta in corsa, quindi, Vincenzo Cangelosi, palermitano come Aronica, ex tecnico della Casertana e vecchia conoscenza del ds Pavone dai tempi di Foggia. Possibile, però, un colpo a sorpresa con un nome proveniente da categorie superiori.