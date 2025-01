Sorpreso a spingere scooter rubato: arrestato a Catania

CATANIA – Spingeva la notte di San Silvestro, insieme a un complice, uno scooter appena rubato, ma il 17enne catanese è stato beccato dalla polizia, intorno alle 3, ed è stato arrestato per furto aggravato, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento di beni dello Stato e porto di oggetti atti a offendere. Gli agenti hanno notato i due in via Beccaria e li hanno affiancati con l’auto di servizio. Il conducente del mezzo si è subito dato alla fuga mentre l’altro, durante il controllo, ha iniziato ad agitarsi e ha lanciato lo scooter addosso a uno degli agenti, ferendolo.

Lo scooter è andato a sbattere anche sull’auto della polizia, danneggiando la portiera e il lunotto anteriore. Il giovane ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato inseguito da uno dei poliziotti e raggiunto in via Cesare Vivante mentre cercava di nascondersi sotto un’auto. Il ragazzo, che è stato trovato anche in possesso di un tirapugni, ha raccontato agli agenti che poco prima, insieme a un amico, aveva rubato lo scooter in via Beccaria, rompendo il blocca disco con un cacciavite e il bloccasterzo con una pedata. Il 17enne è stato condotto nel Centro di prima accoglienza di via Franchetti.