Spendevano banconote da 50 euro false: presi

RADDUSA (CATANIA) – I carabinieri di Raddusa hanno denunciato tre uomini di 28, 38 e 54 anni, tutti pregiudicati di Palagonia, accusati di avere speso soldi falsi. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione che in tre, a bordo di una Renault Clio, avevano tentato di spacciare banconote false da 50 euro ad alcuni commercianti. In un caso, in un bar avevano acquistato prodotti dal costo di pochi euro a fronte della cessione di una banconota da 50 euro. I carabinieri sono riusciti a localizzare l’auto in via Mascagni, mentre si trovava ferma con due uomini a bordo vicino a un supermercato, e hanno atteso l’arrivo del terzo uomo. A quel punto, hanno bloccato i tre, trovando nella tasca dei jeans di uno di loro una banconota da 50 euro all’apparenza falsa. Nel vano portaoggetti dell’auto è stata trovata una busta da lettera con dentro altre 16 banconote dello stesso taglio visibilmente false.