Sabato scuole chiuse a Catania: ma è una fake news

CATANIA – Una fake news che annunciava la chiusura delle scuole anche domani, sabato 18 gennaio, a Catania è circolata dal pomeriggio sui social. A fugare ogni dubbio ci ha pensato lo stesso sindaco di Catania, Enrico Trantino, con un post su Facebook: “Sta girando un’ordinanza a mia firma con cui avrei disposto la chiusura delle scuole anche per domani. E’ un falso. Per domani è prevista allerta gialla e le lezioni si terranno regolarmente. Non mi sono state rappresentate situazioni particolari, anche perché – è giusto precisare – molti dirigenti scolastici non hanno avuto la possibilità di controllare lo stato di fatto. Naturalmente, ove in primissima mattinata dovessero riscontrare situazioni particolari, lo potranno segnalare e si disporrà la chiusura del singolo istituto scolastico, utilizzando i mezzi di comunicazione più diretti di cui oggi disponiamo”.

“Senza considerare i disagi che creerei a molti familiari nel caso di sospensione delle attività didattiche – continua il sindaco -, ai nostri ragazzi desidero far sapere che chi decide nell’interesse di un’intera comunità deve avere senso di responsabilità e agire facendo ‘la cosa giusta’. Capisco che molti studenti – lo siamo stati tutti – spererebbero di non andare a scuola. Ma se io li assecondassi sarei un pessimo sindaco. In assenza di comunicazioni di situazioni concrete che comportino disagi per gli studenti, ho il dovere di tenere aperte le scuole”.

Lezioni sospese, invece, domani ad Acireale, così come disposto dal sindaco Roberto Barbagallo: “Considerate le criticità rilevate nei mesi passati dai dirigenti scolastici degli istituti secondari di secondo grado, in modo particolare al liceo scientifico Archimede e al liceo classico Gulli e Pennisi, considerate le varie criticità presenti al momento nel nostro territorio, nelle strade, in alcuni parcheggi e nel territorio, nonostante il netto miglioramento delle condizioni meteo, riteniamo opportuno chiudere le scuole di ogni ordine e grado al fine di una attenta verifica delle stesse. La giornata di domani ci consentirà di verificare bene le possibili criticità emerse nel territorio subito dopo l’evento”.

Anche ad Aci Catena stop alle lezioni per gli ingenti danni che si segnalano per il maltempo, secondo una prima ricognizione effettuata dalla sindaca Margherita Ferro. “Considerato il permanere delle condizioni meteo, anche domani le scuole resteranno chiuse, così come ville comunali e cimitero. Alberi e pali della pubblica illuminazione sono stati divelti – afferma la sindaca – il muro di cinta dell’impianto sportivo comunale in via Russo Basile è stato abbattuto dal fortissimo vento. Parte del tetto della scuola Scandura a ridosso della delegazione comunale di Aci San Filippo si è staccato dal soffitto, fortunatamente non provocando feriti. Insomma stiamo vivendo una situazione di grande emergenza, ma che con grande impegno e attenzione stiamo seguendo e gestendo”.