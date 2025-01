Schianto mentre accompagna i figli a scuola: muore bambina di 9 anni

NISCEMI (CALTANISETTA) – Gravissimo incidente mortale stamattina intorno alle 8 sulla strada provinciale 11, all’uscita di Niscemi, in direzione Vittoria. A perdere la vita è stata una bambina di 9 anni che viaggiava in auto con la madre, Chiara Nanfaro di 36 anni, e i suoi due fratellini di 7 e 4 anni. La donna stava accompagnando i figli a scuola. La Fiat Panda, per cause da accertare, ha sbandato dopo una curva andando a schiantarsi contro un muretto. La piccola è stata sbalzata fuori dall’auto, i primi a intervenire e a chiamare i soccorsi alcuni muratori che stavano lavorando in una villetta della zona. La piccola, dopo vari tentativi di rianimazione, è morta nell’ospedale di Gela. Grave la madre, feriti gli altri due figli, una bimba di 7 anni e un bimbo di 4. Sul posto 118 e polizia che sta eseguendo i rilievi. Quel tratto di strada è stato spesso teatro di incidenti anche gravi, i residenti hanno in passato raccolto firme per chiedere sistemi di controllo più efficaci come gli autovelox.