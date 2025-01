A Tuccio Musumeci la Candelora d’oro

CATANIA – Nell’ambito dei festeggiamenti per Sant’Agata, patrona di Catania, domenica 2 febbraio alle 19.30 nel salone Bellini di Palazzo degli elefanti, alla presenza di autorità civili, religiose e militari si terrà la 28esima cerimonia di conferimento della Candelora d’oro 2025, assegnata quest’anno all’attore Tuccio Musumeci, decano degli artisti teatrali siciliani simbolo della catanesità.

“La città di Catania – ha detto il sindaco Enrico Trantino – è orgogliosa di attribuire la Candelora d’oro a Tuccio Musumeci come segno di luce e speranza, perché insieme a lui viene premiata la straordinaria capacità di sorridere e far sorridere sulle debolezze umane, una missione per riflettere e migliorarsi, che il teatro ha sempre rappresentato”.

Subito dopo la consegna del riconoscimento, il sindaco Enrico Trantino e l’arcivescovo metropolita di Catania monsignor Luigi Renna, nell’atrio d’ingresso del municipio, procederanno alla rituale accensione della lampada votiva in onore della santa patrona Agata, cui seguirà l’omaggio floreale a Sant’Agata dei vigili del fuoco sul prospetto della cattedrale.