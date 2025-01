SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA) – Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri a Santa Maria di Licodia perché trovato in possesso di 260 grammi di marijuana, 100 grammi di hashish, circa 2 grammi di cocaina, uno spinello già pronto per l’utilizzo e 915 euro, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. La droga è stata sequestrata durante una perquisizione in casa sua, dove i militari hanno anche sequestrato una grande quantità di materiale necessario per il confezionamento della droga in singole dosi. L’arresto è stato convalidato dal gip.