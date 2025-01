Rubano portafogli e fanno acquisti col bancomat

BIANCAVILLA (CATANIA) – Rubano un portafoglio con all’interno soldi e un bancomat, ma vengono scoperti dalla polizia di Catania che li ha denunciati per furto con destrezza e utilizzo indebito di una carta bancomat. Si tratta di una coppia, 43 anni lui e 41 lei, entrambi catanesi, i quali dopo aver commesso il furto hanno pensato di utilizzare la carta per comprare sigarette e fare delle scommesse. Le indagini sono scattate dopo la denuncia del furto subito da una donna in un negozio di articoli per la casa a Biancavilla.

Dopo essersi accorta che dalla borsa poggiata sul bancone del negozio mancava il portafoglio, la donna ha cominciato anche a ricevere diverse notifiche relative a transazioni eseguite per l’uso della carta bancomat in un centro scommesse, per giocate da 80 euro, e in una rivendita di tabacchi per l’acquisto di diversi pacchetti di sigarette per un valore di altri 40 euro. Una volta acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza del negozio in cui è avvenuto il furto e dei posti dove era stata utilizzata la carta bancomat, gli agenti sono risaliti alla coppia di ladri, entrambi con diversi precedenti per reati contro il patrimonio.