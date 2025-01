Ruba auto: “Mi annoiavo, volevo fare un giro”

CATANIA – Un 29enne straniero residente a Furci Siculo, nel Messinese, è stato fermato in provincia di Catania alla guida di una macchina rubata e denunciato. Ai carabinieri ha riferito che l’auto non era la sua e che l’aveva presa solo per “fare un giro” a Catania, in quanto in paese si stava annoiando, ma che l’avrebbe presto riconsegnata. La Toyota Yaris è risultata rubata qualche ora prima a una 67enne di Santa Teresa di Riva. Per rintracciarla i militari si sono serviti del localizzatore satellitare, individuandola sulla strada statale 114 di Acireale, mentre sfrecciava. Il ragazzo è stato così bloccato: aveva precedenti per droga, motivo per il quale la sua patente era sospesa.