Preso mentre passeggia con un coltello in mano

CATANIA – I militari del nucleo radiomobile di Catania hanno denunciato un 35enne di origini straniere, per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. In corso Sicilia hanno udito qualcuno urlare in una traversa là vicino, quindi hanno subito imboccato quella strada per comprendere cosa stesse accadendo. Raggiunta via Puccini, la gazzella si è imbattuta nel 35enne che in quel momento era da solo e stava armeggiando con un coltello lungo ben 17 centimetri.

Dopo essersi avvicinati a lui con cautela, i carabinieri hanno cominciato a parlargli per convincerlo a posare l’arma e raccontare loro cosa fosse accaduto. Il 35enne ha raccontato ai militari di aver appena finito di litigare con un connazionale e che, per spaventarlo, aveva deciso di impugnare il coltello che, comunque, aveva già con sé. Ovviamente le sue motivazioni del porto dell’arma non sono servite ad evitagli la denuncia e il sequestro del coltello.