Prende a pugni l’ex e tenta di strangolarla

MIRABELLA IMBACCARI (CATANIA) – Una 29enne di Mirabella Imbaccari si è rivolta ai carabinieri chiedendo di salvarla dalle ire dell’ex compagno 24enne. Come riferito dalla giovane, il calvario è cominciato intorno alle 13, quando l’ex, già sottoposto al divieto di avvicinamento, è invece entrato in casa e, davanti ai figli di 4, 7 e 8 anni, l’ha colpita con un pugno al volto. Poi, rimasto in casa fino alle 18.30, le ha anche chiesto di consegnargli la carta bancomat. A quel punto la 29enne si è fermamente opposta scatenando l’ira del giovane che, oltre ai pugni, ha tentato anche di strangolarla. Riuscita a divincolarsi, la donna è riuscita a chiamare i carabinieri. Il 24enne, mentre i carabinieri erano ancora dentro all’appartamento, è riuscito nuovamente a entrare utilizzando una copia delle chiavi che non aveva mai riconsegnato, violando, così, nuovamente, il divieto di avvicinamento. Il 24enne è stato così arrestato e per lui è stato disposto un inasprimento della misura cautelare, disponendo il trasferimento nel carcere di Caltagirone.