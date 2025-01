Nel panificio 15 chili di dolci senza tracciabilità

PIEDIMONTE ETNEO (CATANIA) – I militari della stazione di Piedimonte Etneo e i colleghi del nucleo antisofisticazione e sanità di Catania, hanno ispezionato una macelleria-panificio del paese, riscontrando che, oltre a carne e pane, vendeva prodotti dolciari privi di tracciabilità. La titolare, una 63enne del posto, risultata in regola per quanto riguarda il rispetto delle norme igienico sanitarie, aveva però deciso di proporre alla sua clientela anche prodotti da forno tipici del periodo, sottovalutando le conseguenze di tale gesto. Ogni alimento destinato alla vendita, infatti, deve essere munito di tracciabilità che invece mancava in questi prodotti. Per questo motivo tutti i dolci, circa 15 chili, sono stati sequestrati e alla titolare è stata comminata una sanzione amministrativa.