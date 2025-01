Per Sant’Agata debuttano a Catania le zone rosse

CATANIA – Il prefetto di Catania ha adottato un’ordinanza con cui si dispone il divieto di stazionamento in alcune zone della città “a soggetti che assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica”. Sono sei le ‘zone rosse’ istituite: alla stazione centrale in piazza Papa Giovanni XXII, in piazza Borsellino vicino al porto, nelle piazze Duomo, Università, Bellini e Stesicoro e alla Villa Bellini.

L’ordinanza, in vigore dal 1 febbraio al 30 aprile, risponde a specifiche direttive del ministro dell’Interno in tema di sicurezza urbana. E’ stata preceduta da diverse riunioni alle quali ha partecipato anche il sindaco. Il provvedimento è stato adottato in previsione dei festeggiamenti in onore di Sant’Agata, delle festività pasquali e del 25 aprile. Con l’aiuto delle forze dell’ordine sono state individuate le aree del capoluogo caratterizzate da maggiore esposizione a rischi per la sicurezza. “L’obiettivo – sottolinea il prefetto Maria Carmela Librizzi – – è quello di fornire fin dalla festa di Sant’Agata un ulteriore strumento di prevenzione di condotte illecite”.