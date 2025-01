MILITELLO VAL DI CATANIA (CATANIA) – A Militello in Val di Catania due donne di 35 e 49 anni hanno vissuto momenti di terrore: la più grande delle due dopo una lite con il compagno ha chiesto momentaneo asilo all’amica, che abita poco distante. Il 48enne però ancora in preda all’ira si è presentato con la sua pistola (legalmente detenuta), ha rotto il vetro della porta d’ingresso e intimato a gran voce alla compagna di uscire in strada. Tutto questo inserendo il colpo in canna, Le due donne si sono chiuse dentro casa e hanno chiesto aiuto. Quando i carabinieri sono arrivati l’uomo non c’era più. Sono scattate così le ricerche e nel giro di poco tempo l’esagitato è stato rintracciato e bloccato in via Luigi Capuana.