Messina, la crisi non è risolta

di francesco triolo) La crisi tecnica del Messina è stata tutt’altro che risolta, a dispetto di quanto recitava il comunicato ufficiale della società di ieri sera. Almeno per il momento. Dopo l’annuncio della convocazione di una conferenza stampa, oggi il colpo di scena. Perché già dal tardo pomeriggio di ieri era trapelata la voce del tentativo di riavvicinamento operato dal direttore sportivo Domenico Roma con Giacomo Modica.

Il tecnico di Mazara del Vallo, questa mattina, si è presentato all’allenamento della squadra sul campo Marullo di Bisconte ma dopo un confronto con società e giocatori ha deciso di ribadire le proprie dimissioni e non presentarsi in conferenza stampa.

Al tavolo il presidente in pectore Stefano Alaimo (foto) che ha cercato di spiegare il momento e annunciato che il prossimo allenatore sarà annunciato nelle prossime ore e dovrebbe raggiungere direttamente la squadra domattina in Calabria dove verrà sostenuta la seduta di rifinitura in vista del delicato match di sabato pomeriggio a Caserta. Il nome più “caldo” in queste ore è quello di Mirko Cudini, ex tecnico del Foggia.