“Mercato lento? Gli esuberi pesano”

Conferenza stampa dell'allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia della partita con la Juventus NG, in programma domenica alle 15 al Massimino.

CONTINUITA’. “A Benevento abbiamo disputato una delle nostre migliori partite. Per 70 minuti ho visto la squadra che piace me. L’amarezza del mancato risultato fa passare in secondo piano la prestazione. Ci manca ancora la continuità, anche all’interno della stessa gara. E’ stato un peccato non aver portato a casa una vittoria che avrebbe potuto cambiare il corso del campionato. Nel post partita ho voluto mandare un messaggio ai giocatori? Assolutamente sì, chi è entrato poteva fare molto di più. E’ evidente che il risultato sia stato determinato da errori individuali, sul secondo e terzo gol si poteva fare decisamente meglio”.

SOCIETA’. “Non so quando, ma prima o poi questa società porterà il Catania in B. Abbiamo vissuto 6 mesi in cui abbiamo dovuto affrontare situazioni di ogni tipo. La dirigenza è consapevole di dover migliorare certe cose, l’importante è ridurre il tempo che serve per farlo. Dopo un anno di rivoluzione totale, però, difficilmente sei altamente competitivo. Non si vince solo con il mercato”.

FORMAZIONE. “Nel calcio di oggi gli infortuni sono all’ordine del giorno, siamo stati sfortunati perché si sono concentrati in un solo reparto. Gli unici indisponibili per domenica sono Luperini, Bethers, Di Gennaro e Sturaro. Jimenez c’è. Di Tacchio ha avuto una settimana terribile a causa di un virus, negli ultimi due giorni ha cercato di recuperare un po’ di energie ma non è in condizione di giocare dal primo minuto. I giovani stanno crescendo. Penso a Forti e soprattutto ad Allegra”.

MERCATO. “La società sa cosa serve, il ds sta lavorando per capire cosa si può fare in questo momento. Mi auguro che ciò che occorre possa essere fatto nel più breve tempo possibile. Ci sono delle priorità. Ad esempio, numericamente in difesa siamo corti. Cerco giocatori che abbiano fame e disponibilità nei confronti del gruppo. Ci sono degli esuberi che pesano e bloccano un po’ il mercato”.

JUVENTUS NG. “Ho incontrato la Juventus NG nella passata stagione, la storia dice che nel girone di ritorno si vede tutt’altra squadra. E’ normale che sia così perché è composta da giovani che hanno bisogno di tempo per crescere. E’ una formazione tecnica e fisica, può pagare un pizzico di inesperienza ma solo se riesci a fare valere il peso del Massimino”.