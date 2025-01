“Mercato? Cerchiamo dinamismo e motivazioni”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia della partita con il Giugliano, in programma domenica alle 12.30 al Massimino (su Telecolor, a partire dalle 12, tre ore live con Diretta Stadio: i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855; differita integrale del match in esclusiva lunedì alle 22.15, dopo Corner).

MERCATO. “Dobbiamo rafforzare alcuni reparti aumentando le alternative, ci sono state uscite dettate da ragioni diverse. La prima parte del campionato ha detto che serve cambiare strategia. Servono più giovani, più freschezza, più dinamismo, più motivazioni. Al netto delle indisponibilità dei nostri centrocampisti in mezzo siamo abbastanza a posto, le priorità sono altre. In avanti ci servono attaccanti con caratteristiche che al momento mancano in organico, gente che aggredisce la profondità e sa saltare l’uomo. Luperini e Montalto? Nessuno ha detto che sono sul mercato, poi è normale che le opportunità si possano creare. Carpani è andato via per scelte personali, lo ringrazio per la disponibilità data sino in fondo”.

DEL FABRO. “Serviva un difensore di impatto fisico, pericoloso nei piazzati. Ci è sembrato il profilo giusto”.

FORMAZIONE. “Farroni è indisponibile. A Di Gennaro servirà ancora qualche settimana. L’impiego di un giovane in corsa è una possibilità. Questa settimana, ad esempio, ho provato Corallo in diverse posizioni”.

GIUGLIANO. “Abbiamo cercato di allenarci allo stesso orario del match per adattarci all’orario particolare. Affrontiamo una squadra che ha avuto alti e bassi. Siamo separati da un punto, la differenza deve farla la voglia di tornare a vincere”.