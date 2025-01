Mazzarino, circa 11 mila abitanti in provincia di Caltanissetta, sarà l’unica città siciliana tra le 17 candidate al ruolo di capitale italiana della cultura 2027. Oggi nella sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni è avvenuta la presentazione ufficiale del progetto da parte del sindaco Mimmo Faraci. Il 31 gennaio si saprà se la cittadina accederà alla fase finale per la designazione che avverrà entro il prossimo 28 marzo. “Essere tra le 17 città candidate per me è già una vittoria – dice il sindaco Faraci -. Un progetto che ci sta a cuore e che affonda le sue radici nella storia e nella cultura di tutta questa parte di territorio. Mazzarino vanta tre aree archeologiche, due castelli, una basilica, 17 chiese, due biblioteche e numerose feste religiose. Il dossier che abbiamo presentato, dal titolo ‘Mazaris, il grano e le identità plurali’, è una nuova visione di sviluppo e interpretazione storica dell’intero territorio”.