Lo accoltellano e scappano al Nord: presi

PACHINO (SIRACUSA) – Sono stati arrestati i presunti responsabili del tentato omicidio del 3 gennaio scorso a Pachino, quando un tunisino era stato accoltellato in piazza Vittorio Emanuele. La polizia, avvalendosi dei testimoni e delle immagini di videosorveglianza, ha individuato tre giovani connazionali, che avrebbero probabilmente agito per vendetta: infatti qualche giorno prima uno di loro era stato ferito con un’arma da taglio. I tre dopo l’agguato in piazza erano immediatamente fuggiti, lasciando la provincia siracusana. Uno di loro sentendosi braccato si è poi presentato spontaneamente al commissariato di Pachino; gli altri due sono stati fermati in una stazione di servizio a Parma e a Saronno.