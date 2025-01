L’impatto è fatale: muore motociclista in viale Rapisardi

CATANIA – Si chiama Carlo Messina il 48enne che ieri pomeriggio ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto a Catania, in viale Mario Rapisardi, all’altezza del civico 32. L’uomo viaggiava a bordo della propria moto, una Yamaha nera, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Skoda grigia. Non è ancora chiaro se l’automobilista stesse viaggiando nella direzione opposta o se stesse praticando un’inversione: la dinamica è in queste ore al vaglio della polizia municipale, che anche questa mattina si è recata sul posto per analizzare i segni di frenata sull’asfalto. Subito dopo l’impatto è giunta l’ambulanza del 118. I medici hanno cercato di rianimare il 48enne ma senza esito. Le altre due persone coinvolte nel sinistro, la donna che viaggiava in moto insieme a Messina e l’automobilista, sono rimaste ferite e portate in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.