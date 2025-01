Incidenti mortali sull’Etna: ecco chi sono le due vittime della montagna

CATANIA – Un ragazzo catanese che amava la montagna e il presidente di Assolombardia a Pavia sono le due vittime degli incidenti di ieri sull’Etna, nella zona della Valle del Bove. L’identità del 17enne Danilo Marletta era stata subito resa nota, mentre oggi si è scoperto chi era il sessantenne escursionista che sarebbe scivolato battendo la testa sul ghiaccio durante una scalata con altre persone tra il Rifugio Citelli e l’osservatorio Pizzi Deneri: si tratta di Nicola de Cardenas, amministratore delegato dell’azienda Decsa di Voghera; subito soccorso, è deceduto prima dell’arrivo in ospedale.

L’altro incidente, a Schiena dell’Asino, ha coinvolto almeno tre persone, tra le quali Danilo Marletta, ricoverato in gravissime condizioni al Cannizzaro e morto in ospedale. Il ragazzo sarebbe precipitato all’improvviso mentre percorreva un sentiero scivolando dentro un crepaccio per almeno un centinaio di metri. Qualcuno lo ha sentito urlare e chiedere aiuto e ha dato l’allarme. Sul posto, impervio, sono intervenuti i vigili del fuoco. Recuperato, il 17enne è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. E’ deceduto alcune ore dopo. Al Cannizzaro è ricoverata anche una 16enne di Messina caduta mentre scendeva in slittino sulla neve nei pressi del Rifugio Sapienza: è entrata in codice rosso al pronto soccorso, ma non è considerata in gravi condizioni.