Il Catania spiega le ali

Dopo il punto di Picerno, Il Catania conquista con il Giugliano la prima vittoria del 2025. Avvio al fulmicotone, rossazzurri in vantaggio 2-0 prima del quarto d’ora, poi il solito golletto evitabile subìto e qualche patema, ma i tre punti arrivano grazie anche a un ottimo finale. A incidere, soprattutto nel brillante inizio, è un giocatore che ha fatto rivedere i suoi guizzi. Da “delusione”, una delle tante del periodo, a “uomo partita”. La parabola di Davide Guglielmotti: dopo una prima parte di stagione ottima, il calo, tanto che si parla di lui anche in chiave cessioni. Con il Giugliano, segna due gol in 5 minuti, ed è protagonista assoluto. Se sarà rinascita, lo sapremo in futuro.

Stesso discorso vale per il Catania. Troppi risultati negativi per lasciarsi andare alla prima vittoria dell’anno solare, anche perché continuano gli errori sottoporta e in difesa, ma di certo l’avvio di partita è fulminante e il finale promettente. Toscano, vista l’indisponibilità di Stoppa, opta per il rilancio dal primo minuto di Montalto. Dini in porta e difesa confermata. A centrocampo le novità sono due: Guglielmotti, appunto, reduce da una settimana ottima in allenamento, e Di Tacchio con De Rose. Jimenez in appoggio alle due punte, Montalto e il confermatissimo Inglese.

In avvio, è solo Catania: Inglese sugli sviluppi di un calcio d’angolo manda alto di testa. Poi, entra in scena Guglielmotti. Ben servito da Jjmenez, il numero 44 si inserisce nello spazio e mette in rete il pallone dell’1-0. Siamo all’ottavo, passano cinque minuti e l’esterno si ripete, si incunea in area dopo un tocco di Inglese e raddoppia. Il Catania avrebbe anche la chance del 3-0 ma Montalto sciupa. E allora, come spesso succede nel calcio, ecco il ritorno dei campani. Prima occasione e subito gol con Del Sole, ben servito dalla sinistra da Valdesi (rivedibile l’uscita di Dini). Proprio quello di cui ha parlato Toscano prima della partita: troppi gol concessi in rapporto alle occasioni create dagli avversari. Il Catania ci ricasca e riprova a scavare il solco di due gol di distanza, ma su cross dalla sinistra il pallone danza davanti alla linea di porta senza che nessuno trovi la deviazione decisiva.

Il secondo tempo si apre ancora con un Catania poco convinto, che subisce la pressione avversaria: Quaini è chiamato a un importante salvataggio su tiro di Del Sole. Toscano così lancia nella mischia Del Fabro al posto di Montalto. Il nuovo acquisto si piazza al centro della difesa, con Anastasio che diventa esterno e Lunetta che si sposta in attacco. A sfiorare il 2-2 è ancora il Giugliano che con Padula fallisce una favorevolissima occasione. L’attaccante, solo all’altezza del dischetto dopo un rimpallo, manda alto. Risponde Inglese con un colpo di testa a lato.

Partita adesso più equilibrata. Sturaro va a dare manforte al centrocampo, ma deve uscire quasi subito per un problema fisico. Lunetta gira bene in area, ma para Russo. Inglese dimostra tutta la sua classe, con un tiro dalla media distanza che si stampa sulla traversa. Poi arriva il momento di Lunetta, Jimenez pennella da destra, colpo di testa del numero 23 con Russo che rimanda in campo, ma quando il pallone aveva già superato la linea di porta: 3-1. Il Catania non soffre più, sfiora un’altra rete con Inglese e porta a casa la vittoria. Adesso, l’ultima settimana di mercato. La palla passa alla dirigenza: servono gli innesti per provare a dare una svolta alla stagione.