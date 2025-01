Fontanarossa: incidente in pista, aeroporto bloccato

CATANIA – Alcuni ritardi dei voli all’aeroporto Fontanarossa hanno destato preoccupazione tra i passeggeri questa mattina. A provocare un po’ di scompiglio nello scalo catanese è stato un piccolo incidente che ha causato la chiusura della pista per circa 40 minuti. In particolare, secondo quanto comunicato da Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, intorno alle ore 11.14 di oggi, un velivolo della scuola volo operante proprio su Catania Fontanarossa è stato coinvolto in un incidente durante le operazioni di atterraggio. A bordo era presente solo il pilota e l’episodio non ha causato feriti. Le operazioni di intervento sono state tempestive, consentendo la ripresa regolare del traffico aeroportuale già prima di mezzogiorno.