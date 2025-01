FLORIDIA (SIRACUSA) – I carabinieri di Siracusa hanno denunciato per ricettazione un 41enne con precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio recuperando materiale didattico del valore di oltre 30 mila euro che era stato rubato la notte tra giovedì e venerdì dalle aule dell’istituto comprensivo Quasimodo di Floridia. I ladri hanno prima divelto il cancello del cortile e poi scassinato la porta antipanico d’ingresso alla scuola, rubando vario materiale didattico ed elettronico, tra cui 67 computer portatili, un televisore 70″, 12 robot da laboratorio, casse audio, un proiettore, hard disk per pc e robot giocattolo.

“Gli autori del furto probabilmente ritenevano di avere tutto il tempo necessario per ricettare la refurtiva supponendo che, a causa dell’allerta meteo e della conseguente chiusura delle scuole di venerdì, nessuno si sarebbe accorto del furto fino al successivo lunedì mattina”, affermano gli investigatori. Invece grazie alla tempestività della denuncia, i militari, anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, sono riusciti a individuare il mezzo utilizzato per trasportare il materiale e a recuperare tutta la refurtiva che è già stata restituita agli insegnanti e agli studenti. Prosegue l’attività investigativa dei carabinieri per identificare gli autori del furto.