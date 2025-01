Evade sotto il diluvio per festeggiare il compleanno

ACI CATENA (CATENA) – I carabinieri di Aci Catena hanno arrestato per evasione un 39enne sottoposto agli arresti domiciliari. I militari lo hanno notato in via Majorana, incappucciato, mentre, incurante della forte pioggia, camminava senza ombrello. Alla vista della pattuglia, ha cercato di coprirsi il volto con il bavero, a quel punto i carabinieri hanno deciso di fermarlo per un controllo e lo hanno riconosciuto, accertando che non aveva permessi per uscire di casa quel giorno a quell’ora. L’evaso, vistosi scoperto, ha confessato di essere uscito per festeggiare il suo compleanno, ma le sue scuse non gli hanno evitato l’arresto.