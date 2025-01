Guerra del ponte: Ingv smentisce Webuild

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è “totalmente estraneo a qualsivoglia relazione tecnico-scientifica relativa al ponte sullo stretto di Messina”. Chiamato in causa da Webuild dopo il servizio di ‘Report’ di domenica scorsa che ha sollevato una vera e propria battaglia, l’Ingv smentisce l’azienda incaricata della costruzione dell’opera. “La relazione tecnico-scientifica – dice l’istituto – esprime solo il pensiero scientifico degli autori, così come disposto dall’Accordo di collaborazione scientifica stipulato tra Ingv e Sapienza Università di Roma e dal relativo Allegato tecnico. Firmato il 26 settembre 2024, l’accordo prevede nell’allegato tecnico che il personale di ricerca dell’Ingv è esclusivo titolare dei risultati consegnati ed è il solo responsabile delle loro conseguenti applicazioni, sollevando l’Ingv da ogni responsabilità sul loro utilizzo”.

Per contestare Report, la cui inchiesta smonta il progetto del ponte, Webuild aveva dichiarato ieri di essere “in possesso dell’accordo firmato dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’università la Sapienza di Roma e dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella persona del suo presidente Carlo Doglioni. Tale accordo smentisce categoricamente quanto indicato da Doglioni durante la puntata di Report. ‘Noi come Ingv non siamo stati coinvolti formalmente per dare un parere sulla pericolosità sismica’, ha dichiarato Doglioni. Un accordo che il consorzio costruttore dell’opera, Eurolink, e il Gruppo Webuild, che ne è leader, decidono ora di pubblicare (sul sito di Webuild), dando contemporaneamente mandato di denuncia penale contro i giornalisti della trasmissione di Rai 3 e del presidente Doglioni, oltre agli altri intervistati”.

Ingv rileva inoltre che la pubblicazione dell’allegato tecnico “è stata omessa dal comunicato stampa pubblicato sul sito web di Webuild”.Di conseguenza “le relazioni tecnico-scientifiche prodotte nell’ambito dell’accordo sono di esclusiva responsabilità degli autori, ancorché dipendenti dell’Igv, con esclusione di qualsivoglia responsabilità dell’Istituto sul loro contenuto e utilizzo e di ogni coinvolgimento tecnico-scientifico dell’Ingv”. L’ente dichiara inoltre che “in data odierna l’Istituto ha dato mandato al proprio ufficio Legale di condividere con Webuild l’accordo di collaborazione scientifica nella sua versione integrale affinché la Società possa prenderne atto, e si riserva di intraprendere ogni azione legale a sua tutela”.