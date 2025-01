Video pedopornografici: arrestato catanese

CATANIA – La polizia postale di Catania, dopo una perquisizione delegata dalla Procura etnea, ha arrestato un imprenditore 43enne trovato in possesso di ingente materiale pedopornografico. L’indagine trae origine da monitoraggi della rete per il contrasto della pornografia minorile. Centinaia sono state le immagini e i video di pornografia, con vittime in età infantile, trovati nel corso della perquisizione informatica. Analisi sono in corso sul materiale informatico sequestrato. Il gip del tribunale di Catania ha convalidato l’arresto disponendo i domiciliari.