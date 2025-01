Catania: qualche chiave in meno, ma il posteggiatore figlio d’arte è sempre lì

CATANIA – Era stato sorpreso appena qualche settimana fa al centro di Catania con quasi cinquanta chiavi di auto. Stavolta ne aveva “solo” 26, tutte di macchine parcheggiate in doppia e tripla fila in via Beato Bernardo e in via Santa Maria La Grande. Il posteggiatore è finito di nuovo nelle grinfie dei poliziotti, che lo avevano già sanzionato decine di volte. Nell’occasione precedente aveva raccontato che la sua famiglia conduce questa “attività” da più di 50 anni, e che anche i suoi fratelli sono parcheggiatori.

Nelle due strade, dove recentemente gli agenti avevano scoperto moltissimi lavoratori della zona che gli affidavano le auto da anni pagando anche abbonamenti mensili, sono stati multati 32 automobilisti per sosta vietata; 8 i veicoli rimossi. Situazione simile vicino alla fiera, con macchine parcheggiate in doppia fila e in prossimità delle strisce pedonali e delle rampe per permettere il passaggio ai disabili. Molti dei proprietari dei guidatori avevano lasciato l’auto in modo del tutto irregolare per andare a fare la spesa al mercato. In via Puccini in particolare sono scattate 16 sanzioni e due rimozioni