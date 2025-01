Invasione di parcheggiatori abusivi: beccati altri 10

CATANIA – Nuova stretta della polizia di Catania per contrastare l’attività dei parcheggiatori abusivi che, sfruttando il periodo di festa, hanno preso d’assalto alcune zone maggiormente frequentate della città, soprattutto a ridosso di negozi. Gli agenti hanno sanzionato negli ultimi giorni 10 parcheggiatori abusivi, 8 catanesi e 2 stranieri, tutti pregiudicati, che, alla vista degli agenti, hanno cercato di dileguarsi tra le vie del centro storico, senza riuscirci. Tutti sono stati fermati per essere identificati e multati, con contestuale sequestro delle somme guadagnate illecitamente.

Inoltre, sei dei dieci pregiudicati sono risultati destinatari del Dacur, provvedimento amministrativo che vieta loro di frequentare e stazionare nelle strade e nelle piazze dove, già in passato, sono stati sorpresi a compiere l’attività di posteggiatore. Così, un 64enne, fermato in piazza Borsellino, un 51enne beccato in via Beato Bernardo, due 44enni e un 40enne trovati in via Dusmet sono stati denunciati anche per inosservanza del Dacur. Invece, in via Sturzo sono stati multati un 30enne e un 35enne stranieri, i quali hanno dichiarato ai poliziotti di aver svolto per la prima volta l’attività di parcheggiatori abusivi.