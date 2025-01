Catania, giudice dice no al trattenimento di un migrante

CATANIA – Il tribunale di Catania non ha convalidato il trattenimento di un egiziano disposto dal questore di Ragusa per un migrante di 30 anni sbarcato sulle coste siciliane e trattenuto nel centro di Pozzallo-Modica. Il provvedimento di non convalida è del giudice Rosario Maria Annibale Cupri, della sezione immigrazione del tribunale. Il tribunale richiama il recente pronunciamento della Cassazione, nel quale si sostiene che “il giudice ordinario ha il potere-dovere di esercitare il sindacato di legittimità della designazione da parte dell’autorità governativa di un certo paese d’origine tra quelli sicuri, ove tale designazione contrasti in modo manifesto con la normativa europea”.