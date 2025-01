Chiarella a Messina, Frisenna verso Catania

Le novità per il mercato del Catania arrivano da Messina. La società giallorossa ha ufficializzato l’ingaggio sino a fine stagione di Marco Chiarella, proveniente dal Rimini (6 presenze, un gol) ma di proprietà del club etneo.

Il trasferimento in prestito dell’esterno d’attacco rientra in un’operazione più ampia tesa a portare il centrocampista 22enne Giulio Frisenna in rossazzurro. Il giocatore, catanese di nascita e cresciuto nel vivaio etneo, ha ricevuto un’offerta con contratto pluriennale dalla Juve Next Gen ma nelle ultime ore si è sensibilmente avvicinato alla squadra della sua città. Sin qui Frisenna ha totalizzato 20 presenze (18 da titolare) e un gol.

In giallorosso arriva pure Rocco Costantino. Reduce da una prima parte di annata poco brillante con la Lucchese (14 presenze, 2 gol), l’attaccante svizzero si trasferisce in riva allo Stretto sino a fine stagione.

Il Catania, intanto, ha girato il laterale sinistro Mattia Maffei al Trento, dove ritrova l’ex tecnico rossazzurro Tabbiani nonché i vecchi compagni di squadra Diego Peralta, anch’egli ceduto a titolo temporaneo sino a fine stagione, e Samuel Di Carmine (già 12 gol all’attivo). Nella prima parte del torneo, il cursore mancino ha giocato nella Cavese (18 presenze).