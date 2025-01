Catania: evade per brindisi di Capodanno, preso

CATANIA – Ha voluto brindare al nuovo anno violando la misura degli arresti domiciliari, ma l’evaso è stato subito individuato e arrestato dalla polizia. Un catanese di 31 anni, arrestato pochi giorni prima per una rapina in un negozio, non ha resistito al richiamo dei festeggiamenti del Capodanno e la notte di San Silvestro ha pensato di evadere dai domiciliari, credendo di potersi confondere tra le migliaia di persone presenti nel centro cittadino e di poterla fare franca. Invece è stato notato dai poliziotti, che lo hanno avvistato tra la folla mentre percorreva a piedi un tratto di strada nei pressi di piazza Santa Maria di Gesù.