Catania, è fatta per Dini

m.c.) Il Catania ha definito il primo movimento in entrata nel mercato di gennaio. C’è l’accordo con Andrea Dini, portiere 28enne proveniente dal Catanzaro. In cerca di un’altra opzione tra i pali dopo l’infortunio di Bethers, la cessione di Adamonis in prestito, il debutto del 16enne Butano e il tesseramento dello svincolato Farroni, schierato dal 1′ nelle ultime due partite, la società rossazzurra ha scelto l’estremo difensore romagnolo (foto uscatanzaro1929official).

Riserva di Pigliacelli a Catanzaro e mai utilizzato in B nel campionato in corso, Dini ha giocato da titolare nelle ultime due stagioni a Crotone (53 presenze). In precedenza ha vestito le maglie di Juve Stabia, Andria, Padova, Avellino, Trapani, San Marino e Rimini. L’accordo con il Catania è di un anno e mezzo. Svolte le visite mediche e firmato il contratto, il nuovo acquisto degli etnei si unirà al gruppo di Toscano, da questo pomeriggio in ritiro in Calabria in vista della partita di domenica a Picerno.